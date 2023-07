Putin menosprecia a prigozhin y biden bromea sobre envenenamiento

Por Guy Faulconbridge

MOSC√ö, 14 jul (Reuters) - El presidente ruso Vladimir Putin ofreci√≥ a los mercenarios Wagner la oportunidad de seguir luchando en una reuni√≥n celebrada pocos d√≠as despu√©s de su fallido mot√≠n, pero sugiri√≥ que Yevgeny Prigozhin fuera apartado en favor de un comandante diferente, seg√ļn el peri√≥dico Kommersant.

En un principio, Putin dijo que aplastaría el motín del 23 y 24 de junio, comparándolo con la agitación bélica que dio paso a las revoluciones de 1917, pero horas más tarde se llegó a un acuerdo para permitir que Prigozhin y algunos de sus combatientes se marcharan a Bielorrusia.

El destino del acuerdo y el futuro de Wagner, una de las fuerzas mercenarias más aguerridas del mundo, y de Prigozhin, un exconvicto que llegó a ser conocido como "el chef de Putin" y el mercenario más poderoso de Rusia, están rodeados de misterio.

El Kremlin dijo el lunes que Putin mantuvo conversaciones con los comandantes de Wagner y Prigozhin en una reuni√≥n el 29 de junio, cinco d√≠as despu√©s del mot√≠n. Los mercenarios, seg√ļn el Kremlin, reafirmaron su lealtad a Putin.

No obstante, Kommersant, uno de los principales periódicos rusos, publicó unas declaraciones de Putin a su corresponsal más experimentado en el Kremlin, Andrei Kolesnikov, que sugerían que el futuro de Prigozhin y Wagner estaba en duda.

"Pero Wagner no existe", dijo Putin a Kommersant cuando se le preguntó si se mantendría como unidad de combate. "No existe una ley sobre organizaciones militares privadas. Simplemente no existe".

Preguntado por el comentario de Putin, el Kremlin dijo el viernes que no existía ninguna entidad legal llamada Wagner y que el estatus legal de este tipo de empresas es algo complicado que había que estudiar.

A continuación, Putin dio detalles sobre la reunión celebrada el 29 de junio en el Kremlin con 35 comandantes de Wagner, en la que sugirió varias opciones para que siguieran luchando, entre ellas que un alto cargo de Wagner conocido por su nombre de guerra "Sedoi" (canas) asumiera el mando.

¬Ņnuevo comandante?

"Sedoi" es el nombre de guerra de Andrei Troshev, un alto mando de Wagner, seg√ļn documentos de sanciones de la Uni√≥n Europea, documentos oficiales franceses, fuentes conocedoras del asunto e informes de medios de comunicaci√≥n rusos.

Troshev, un veterano condecorado por las guerras rusas en Afganist√°n y Chechenia, es de San Petersburgo, la ciudad natal de Putin, y ha sido fotografiado con el presidente.

"Todos ellos podr√≠an haberse reunido en un mismo lugar y seguir sirviendo", dijo Putin seg√ļn Kommersant. "Y nada habr√≠a cambiado para ellos. Habr√≠an estado dirigidos por la misma persona que hab√≠a sido su verdadero comandante todo ese tiempo".

Putin dijo que muchos de los comandantes habían asentido con la cabeza a su sugerencia, pero Prigozhin, que estaba sentado al frente, no lo vio así, dijo Kommersant.

"No, los muchachos no estarán de acuerdo con esa decisión", dijo Putin que comentó Prigozhin.

Las declaraciones no aparecen en la transcripción oficial del Kremlin de los comentarios que Putin hizo el jueves a Kolesnikov y a un reportero de la televisión estatal. Prigozhin no respondió a una petición de comentarios.

Cuidado con lo que comes

Prigozhin no ha sido visto en p√ļblico desde que abandon√≥ la ciudad de Rostov, en el sur de Rusia, el 24 de junio.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo el jueves que Estados Unidos no estaba seguro de dónde se encontraba Prigozhin, pero bromeó con la posibilidad de que el jefe de los mercenarios hubiera sido envenenado.

"Si yo fuera √©l, tendr√≠a cuidado con lo que como. Estar√≠a pendiente de mi men√ļ", dijo Biden, seg√ļn la transcripci√≥n de la Casa Blanca. "Pero bromas aparte (...) no creo que ninguno de nosotros sepa con seguridad cu√°l es el futuro de Prigozhin en Rusia".

Wagner ayud√≥ a Rusia a anexionarse Crimea en 2014, luch√≥ contra militantes del Estado Isl√°mico en Siria, oper√≥ en Rep√ļblica Centroafricana y Mali y tom√≥ la ciudad ucraniana de Bajmut para Rusia a principios de este a√Īo con considerables p√©rdidas en ambos bandos.

Durante meses antes del motín, Prigozhin había estado insultando abiertamente a los militares de mayor rango de Putin, usando improperios groseros y argot carcelario.

Ha insistido en que sus acciones de los d√≠as 23 y 24 de junio s√≥lo pretend√≠an ajustar cuentas con los altos mandos militares que, seg√ļn √©l, estaban perdiendo la guerra de Ucrania. Afirm√≥ que no estaba desafiando a Putin ni al Estado ruso.

(Reporte de Ron Popeski y Nick Starkov; editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)

