Putin no quiere restaurar la URSS ni atacar a la OTAN, dice el Kremlin

Por Dmitry Antonov

MOSCÚ, 9 dic (Reuters) -

El Kremlin dijo el martes que las afirmaciones europeas de que el presidente ruso, Vladimir Putin, quería restaurar la Unión Soviética eran erróneas y que las afirmaciones de que Putin planea invadir un miembro de la OTAN eran una completa estupidez.

Putin, que nació en la Unión Soviética, calificó en 2005 el colapso de la Unión Soviética como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, porque decenas de millones de rusos se empobrecieron y la propia Rusia se enfrentaba a la amenaza de la desintegración.

Los opositores dicen que la Rusia de Putin se está descomponiendo en un potente brebaje de absurdo y represión comparable a la época de Leonid Brézhnev en la Unión Soviética. Los líderes occidentales dicen que Putin, si gana en Ucrania, atacará algún día a la OTAN.

Putin ha negado en repetidas ocasiones que tenga planes de atacar a la OTAN y ha dicho que un paso así sería insensato para Rusia dada la superioridad militar convencional de la OTAN sobre Rusia.

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo el lunes que Putin quería traer de vuelta a la "vieja Unión Soviética" y que Europa tenía que defenderse de lo que, según él, eran claras intenciones rusas, establecidas, dijo, en doctrinas estatales rusas, de atacar a la OTAN.

"Esto no es cierto", dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado por las declaraciones de Merz. "Vladimir Putin no quiere restaurar la URSS porque es imposible y él mismo lo ha dicho en repetidas ocasiones".

"Hablar de ello no es respetuoso con nuestros socios", dijo Peskov. "Al parecer, el señor Merz no lo sabe".

"En cuanto a preparar un ataque contra la OTAN, es una completa estupidez", dijo Peskov. (Información de Dmitry Antonov en Moscú y Kirsti Knolle en Berlín; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Patrycja Dobrowolska)