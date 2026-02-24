Putin ordena a servicio de seguridad que proteja energía, advierte a enemigos que no presionen a Moscú

MOSCÚ, 24 feb (Reuters) - El presidente Vladimir Putin ordenó el martes al servicio de seguridad FSB que refuerce la protección de las infraestructuras energéticas y de transporte de Rusia en respuesta a los ataques ucranianos que, dice, se realizaron con la ayuda de servicios de inteligencia occidentales.

Putin, en su discurso con motivo del cuarto aniversario de la guerra, dijo que los enemigos de Rusia se arrepentirían si presionaban demasiado a Moscú.

"No lograron infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla, por lo que el enemigo está recurriendo al terror individual y masivo: esto incluye el bombardeo de ciudades, el sabotaje de infraestructuras y los intentos de asesinato de funcionarios gubernamentales y militares", dijo ante una audiencia de funcionarios del FSB.

"Hay una necesidad absoluta de derrotar a Rusia. Están buscando cualquier forma, cualquier cosa. Se empujarán a sí mismos hasta un punto extremo y luego se arrepentirán", sostuvo.

Ucrania ha atacado repetidamente depósitos de petróleo, refinerías y puertos rusos durante la guerra, y Moscú la culpa por una serie de asesinatos de altos mandos militares.

Putin, en declaraciones televisadas, sugirió que los oleoductos rusos bajo el mar Negro podrían ser objeto de ataques.

Emitió una orden para "reforzar la protección antiterrorista de las infraestructuras energéticas y de transporte y los lugares de reunión pública, proporcionar la máxima cobertura a las instalaciones críticas y, si es necesario, equiparlas con más medidas de seguridad". (Reporte de Dmitry Antonov, redacción de Mark Trevelan, edición de Andrew Osborn; Editado en español por Ricardo Figueroa)