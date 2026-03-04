Putin ordena liberación de dos prisioneros de guerra ucraniano-húngaros

El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este miércoles la liberación de dos prisioneros de guerra con doble nacionalidad ucraniana y húngara, capturados por Moscú en el frente en Ucrania.

"Son ciudadanos con doble nacionalidad ucraniana y húngara. Fueron movilizados por la fuerza. He decidido liberar a dos personas", declaró Putin durante un encuentro en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Peter Szijartó.

Hungría es uno de los pocos países de la UE que mantiene vínculos estrechos con Rusia desde el inicio de la ofensiva en Ucrania y es una voz muy crítica a la ayuda militar para Kiev.

La cancillería ucraniana acusó a Hungría y a Rusia de "manipular" un tema sensible como el de los prisioneros de guerra.

"Es sorprendente lo cínico que resulta convertir la liberación de estas personas en una herramienta de relaciones públicas políticas antes de las elecciones en Hungría y en una moneda de cambio en las relaciones con el Kremlin", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania en un comunicado.