31 dic (Reuters) -

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, dijo que sus fuerzas estaban avanzando en el noreste de Ucrania y que el presidente Vladimir Putin había ordenado la expansión del territorio que Moscú llama una zona de amortiguamiento allí en 2026, dijeron agencias de noticias rusas el miércoles.

Guerásimov dijo que Putin ordenó la expansión en 2026 de la zona de amortiguamiento en las regiones ucranianas de Sumy y Járkov, cerca de la frontera rusa, dijo RIA, y añadió que inspeccionó la agrupación de tropas "Norte".

La agrupación, formada a principios de 2024, ha operado en el noreste de Ucrania, tratando de crear una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera y tratando de hacer retroceder a las fuerzas ucranianas allí para nuevos avances.

Las declaraciones se produjeron después de que Rusia prometiera tomar represalias por lo que dijo, sin pruebas, que era un intento de atacar la residencia de Putin, una acusación que Kiev negó, y que su objetivo era entorpecer las conversaciones de paz cuando la guerra se acerca a su cuarto año.

Ucrania no reaccionó de inmediato a la información de Gerasimov.

Putin ha descrito repetidamente la zona de amortiguamiento como una forma de alejar las fuerzas y las armas ucranianas de la frontera rusa, señalando bombardeos transfronterizos y ataques con drones en regiones como Bélgorod y Kursk.

Kiev ha rechazado la zona de amortiguamiento de Moscú, calificándola de idea que Rusia utiliza para justificar incursiones más profundas en territorio ucraniano.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho que los planes de Moscú para Sumy y Járkov son una "locura" y que Ucrania defiende las regiones.