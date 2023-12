El presidente ruso, Vladimir Putin, ha pedido a Europa y Estados Unidos que dejen de "perder el tiempo" y "hacer el tonto" y retomen la cooperación económica y comercial que habían mantenido hasta ahora con Rusia, a medida que continúan las sanciones por su decisión de invadir Ucrania en febrero de 2022.

"Me gustaría señalar que no nos cerramos al continente americano (...) no nos cerramos a los países europeos. En general, es hora de que dejen de perder el tiempo y esperar que nos vayamos a derrumbar", ha dicho el presidente ruso durante una reunión de gobierno celebrada este jueves.

"Ha quedado claro para todos que si quieren beneficiarse de la cooperación con Rusia, debemos hacerlo. No les estamos alejando, pero esto es asunto y decisión suyos", ha dicho Putin, preguntándoles si están pensando por sí mismos o bien se están guiando por "consideraciones efímeras sobre la destrucción de Rusia".

"Que piensen por sí mismos" y en "los intereses de sus propios países y pueblos (...) para desarrollar relaciones en el mundo sobre la base democrática moderna de un mundo multipolar", ha apelado el presidente ruso, informa la agencia Interfax.