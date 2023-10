El presidente ruso Vladímir Putin asistió el viernes a una cumbre de una alianza de antiguas repúblicas soviéticas dominada por Moscú, y elogió la creciente cooperación entre ellas, a pesar de las sanciones occidentales contra Rusia.

Putin se reunió en Biskek, la capital de Kirguistán, con los gobernantes de la mayoría de los miembros de la Comunidad de Estados Independientes. Les dijo a los reporteros que los intercambios económicos entre Rusia y las otras naciones de la alianza se han incrementado a pesar de las amenazas occidentales de castigarlos por mantener sus vínculos con Moscú.

Específicamente elogió un nuevo acuerdo con Kirguistán sobre defensas aéreas conjuntas, y dijo que éste ayudaría a reforzar aún más los vínculos militares. Kirguistán, miembro de un pacto de seguridad encabezado con Moscú, ya es sede de una base aérea rusa.

Al mismo tiempo, Putin procuró minimizar el hecho de que el primer ministro armenio Nikol Pashinian no haya acudido a la cumbre en Biskek. Hizo notar que Pashinian tiene muchos asuntos que atender después de que Azerbaiyán recuperó el control de Nagorno Karabaj el mes pasado, lo que desató un éxodo masivo de la etnia armenia que habitaba esa región separatista.

Pashinian ha acusado a las fuerzas de paz rusas en la región de no prevenir las hostilidades, una crítica que se sumó a las crecientes tensiones con Moscú. A Rusia también le molestó la decisión de Armenia de reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional luego de que ésta imputó a Putin en marzo por crímenes de guerra relacionados con la deportación de niños desde Ucrania.

Aunque la imputación obligaría a cualquier país que esté afiliado a la CPI a arrestarlo en su territorio, funcionarios armenios han argumentado que la decisión armenia no tenía por objeto perjudicar a Rusia y se ofrecieron a firmar un acuerdo bilateral que aplacaría las preocupaciones de Moscú.

En una declaración que parecía indicar un deseo de limar asperezas, Putin dijo que tiene una invitación de Pashinian para visitar Armenia y que podría hacerlo posteriormente.

Dirigiéndose a los participantes de la cumbre en Biskek, Putin enfatizó que “es importante trabajar juntos, juntos con personas del mismo pensar de otras regiones del mundo, con los países de la así llamada mayoría mundial, el Sur Global, cuyos puntos de vista son muy cercanos a nosotros”.

El gobernante ruso también comentó acerca de la guerra entre Israel y Hamas. Putin alegó que Israel tiene el derecho a defenderse tras un ataque de Hamas que “carece de precedentes no sólo en su magnitud, sino también en su crueldad”.

“Israel ciertamente tiene el derecho de garantizar su seguridad”, manifestó.

Al mismo tiempo, Putin señaló que es inaceptable que, en el ataque de las fuerzas armadas israelíes contra Gaza, “hagan sufrir a todos sus habitantes, incluidas las mujeres y los niños”. Hizo énfasis en que Rusia tiene añejos vínculos con Israel y con los palestinos y podría ayudar a negociar un acuerdo.

Cuando se le preguntó sobre las acusaciones no confirmadas de que algunas armas occidentales suministradas a Ucrania acabaron en manos de combatientes de Hamas, Putin dijo que no le sorprendería si algunas armas de Ucrania fueran vendidas en el mercado negro, pero señaló que no cree que eso ocurriría con el conocimiento de las autoridades ucranianas.

“No tengo ninguna duda de que ha habido fuga de armas de Ucrania”, declaró Putin, sin proporcionar detalles. “Ciertamente no tengo afinidad con el actual liderazgo de Ucrania, pero dudo que eso se esté haciendo al nivel del liderazgo ucraniano”.