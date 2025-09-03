Putin promete continuar luchando en Ucrania si no se alcanza un acuerdo de paz

El presidente ruso Vladimir Putin prometió el miércoles continuar luchando en Ucrania si no se logra alcanzar un acuerdo de paz.

Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya dura tres años y medio, parecen haberse estancado a pesar de los intensos esfuerzos diplomáticos del presidente estadounidense Donald Trump.

"Creo que hay una luz al final del túnel", dijo Putin a los periodistas, y agregó: "Veamos cómo se desarrolla la situación. Si no, entonces tendremos que resolver todas nuestras tareas militarmente".

Putin también dijo que las fuerzas rusas estaban "avanzando en todos los frentes" en el campo de batalla en Ucrania.

El mandatario ruso volvió a cuestionar la legitimidad de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y sobre una eventual reunión entre ambos dijo: "Si Zelenski está dispuesto, que venga a Moscú".

Moscú acusa a Zelenski de no ser presidente "legítimo" ya que su mandato de cinco años expiró en 2024. No obstante, la ley marcial, en vigor en Ucrania desde el inicio de la ofensiva rusa en 2022, impide que se celebren elecciones.

