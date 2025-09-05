Putin promete "garantías" de seguridad para Zelenski en caso de que acepte su propuesta de reunión en Moscú

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha prometido este viernes "garantías" de seguridad para el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en caso de que aceptara su propuesta de viajar a Moscú para unas conversaciones sobre un posible acuerdo de paz en torno a la guerra desatada en febrero de 2022 por la invasión rusa del país europeo. "Estamos preparados para una reunión al máximo nivel. La parte ucraniana quería esta reunión y propone esta reunión. Dije: 'Estoy preparado, vengan, por favor'", ha manifestado, antes de asegurar que Moscú "generará condiciones de trabajo y seguridad". "Garantías al 100%", ha señalado, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Así, ha recalcado que por ahora no se está considerando ningún otro lugar como posible lugar de reunión. "Si nos dicen que se quieren reunir con nosotros y que vayas allí para una reunión, me parece que son demandas excesivas. Si quieren reunirse con nosotros, estamos preparados. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha defendido que Putin invitó a Zelenski a Moscú "para hablar, no para capitular". "Es la propuesta de Putin. Ya vemos que ha sido rechazada por Zelenski", ha indicado. "Sigamos con nuestros intentos para mantener un diálogo", ha recalcado, al tiempo que ha adelantado que una reunión de estas características requiere muchos preparativos y "hacer los deberes".

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, acusó el miércoles a Putin de intentar "tomar el pelo a todo el mundo" al presentar propuestas "inaceptables" como la invitación lanzada a Zelenski para reunirse en Moscú, idea planteada durante una rueda de prensa en China en la que desveló que también está encima de la mesa una invitación similar para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Hay otras propuestas serias y el presidente Zelenski está listo para que la reunión tenga lugar en cualquier momento", sostuvo el jefe de la diplomacia ucraniana, que recordó en su cuenta de la red social X que al menos siete países se han ofrecido a acoger la hipotética cumbre bilateral entre los dos presidentes, sin que por ahora haya avances de cara a la organización de este encuentro.