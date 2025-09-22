Putin propone prorrogar por un año el tratado de limitación de armas nucleares estratégicas que expira en febrero

El presidente ruso, Vladimir Putin, propuso este lunes prorrogar por un año el tratado de limitación de armas nucleares estratégicas New Start concluido entre Rusia y Estados Unidos, que expira en febrero.

Este tratado limita a cada parte a 1550 ojivas estratégicas desplegadas y prevé un mecanismo de verificación, aunque estas se interrumpieron desde que Moscú suspendió su participación hace dos años.

"Rusia está dispuesta, después del 5 de febrero de 2026, a seguir respetando las limitaciones cuantitativas centrales previstas por el tratado Start", declaró Putin en una reunión televisada.

"Tras ello, en base a un análisis de la situación, tomaremos una decisión sobre el mantenimiento de estas restricciones voluntarias", añadió.

"Creemos que esta medida solo será viable si Estados Unidos actúa de manera similar y no toma medidas que socaven o violen la proporción actual de capacidades de disuasión", prosiguió el presidente ruso.

Este es el último acuerdo de control de armamento entre Washington y Moscú. En 2019, Estados Unidos se retiró de un importante tratado de desarme firmado en 1987 con Rusia sobre armas nucleares de alcance intermedio.

