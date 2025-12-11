Putin reafirma apoyo de Rusia a Venezuela en conversación con Maduro, informa el Kremlin

MOSCÚ, 11 dic (Reuters) -

El presidente ruso, Vladímir Putin, habló el jueves por teléfono con su par venezolano, Nicolás Maduro, y le aseguró el apoyo de Moscú al rumbo de su gobierno ante la creciente presión externa, informó el Kremlin.

Maduro ha estado bajo la presión del presidente Donald Trump para que deje el cargo, con Estados Unidos llevando a cabo una enorme concentración militar en el Caribe.

El Kremlin dijo en un comunicado que Putin y Maduro habían hablado del deseo de actuar sobre su acuerdo de asociación estratégica e implementar varios proyectos conjuntos relacionados con la economía y el sector energético. (Reporte de Redacción de Moscú. Editado en español por Javier Leira)