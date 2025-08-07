Putin recibe al asesor de Seguridad Nacional de India tras nuevos aranceles de Trump

El presidente ruso Vladimir Putin recibió el jueves al asesor de Seguridad Nacional de India, un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera un arancel adicional a los productos indios en respuesta a las compras de petróleo ruso.

Trump impuso el arancel adicional del 25% sobre los bienes indios, que entrará en vigor en tres semanas, como parte de una campaña para presionar a Rusia para que detenga su ofensiva en Ucrania afectando a sus socios comerciales.

Vladimir Putin "recibió en el Kremlin" a Ajit Doval, asesor del primer ministro Narendra Modi, indicó la presidencia rusa en un breve comunicado.

Medios indios afirmaron que el asesor había llegado a Moscú en la noche del martes.

India es el segundo comprador de petróleo ruso, después de China.

La economía rusa depende en gran medida de las exportaciones de hidrocarburos, cuyos ingresos financian la ofensiva lanzada por Rusia contra Ucrania en 2022.

Estados Unidos es el principal socio comercial de India, ya que Nueva Delhi exporta mercancías por un valor de US$87.400 millones al país.

Poco antes, Doval también se reunió con el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú. Su visita a Moscú coincidió con la del enviado estadounidense Steve Witkoff, quien se reunió con Putin el miércoles.