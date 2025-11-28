Putin recibe al húngaro Orban para hablar de energía y Ucrania

MOSCÚ, 28 nov (Reuters) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, saludó el viernes en Moscú al primer ministro húngaro, Viktor Orban, en una inusual visita de un líder de la Unión Europea y la OTAN, y afirmó que seguiría estando encantado de que Budapest acoja una cumbre entre Rusia y Estados Unidos con el presidente Donald Trump. Orban dijo que quería mantener conversaciones detalladas sobre los suministros de petróleo y gas rusos, que calificó de vitales para la seguridad energética de Hungría.

El líder húngaro, que se reúne con Putin por decimocuarta vez, mantiene estrechos lazos con el Kremlin pese a la guerra de Rusia en Ucrania, que provocó 19 rondas de sanciones de la UE y un fuerte recorte de la dependencia de la energía rusa. A menudo ha cuestionado la ayuda militar occidental a Kiev.

Orban, que también mantiene relaciones cordiales con Trump, tenía previsto organizar una cumbre Putin-Trump en octubre, pero el líder estadounidense se retiró diciendo que no quería que fuera una pérdida de tiempo. En declaraciones televisadas, Putin dijo a Orban que seguiría dando la bienvenida a la reunión de Budapest y le dio las gracias por ofrecer el lugar.

Las conversaciones se produjeron mientras el enviado de Trump, Steve Witkoff, se prepara para reunirse con Putin en Moscú la próxima semana en un renovado impulso para poner fin a la guerra.

"Esperamos que las propuestas de paz que están sobre la mesa conduzcan a un alto el fuego y a la paz", dijo Orban. Antes, dijo en Facebook que visitaba Moscú "para garantizar el suministro energético de Hungría para el invierno (boreal) y el año próximo".

Estados Unidos concedió a Hungría una exención a las sanciones este mes para usar petróleo y gas ruso, después de que Orban presionó su caso para un indulto durante una reunión amistosa con Trump en Washington.

