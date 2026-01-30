Putin recibió al jefe del máximo organismo de seguridad de Irán

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibió este viernes al jefe del máximo organismo de seguridad iraní, Ali Larijani, en una visita a Moscú no anunciada con antelación, en medio de tensiones con Estados Unidos, informó el Kremlin.

El jueves el presidente estadounidense Donald Trump dijo que "esperaba" no tener que atacar a Irán, al que presiona para que alcance un acuerdo sobre su programa nuclear, pero le advirtió de que se agotaba el tiempo.

Este viernes Trump dijo que cree que Irán, un aliado cercano de Moscú, quería llegar a un acuerdo sobre su programa atómico para evitar una operación militar.

En este contexto de máxima tensión, tras la brutal represión de masivas manifestaciones antigubernamentales en Irán, Larijani viajó a Moscú.

"El jefe de Estado recibió en el Kremlin al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la República Islámica de Irán, Ali Larijani, que está de visita en Rusia", anunció el Kremlin en un comunicado publicado en su página web.

Las conversaciones se centraron en los "lazos económicos entre ambos países y, al mismo tiempo, ambas partes discutieron importantes temas regionales e internacionales", declaró el embajador iraní en Rusia, Kazem Jalali, en la red Telegram.