Putin recibirá al canciller cubano en Moscú, en plena asfixia energética de EEUU

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibirá este miércoles al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, de visita en Moscú en plena tensión entre Washington y La Habana, asfixiada por el embargo petrolero estadounidense, anunció el Kremlin.

"Putin recibirá a Bruno Rodríguez en el Kremlin", declaró a la prensa, incluida la AFP, el portavoz del líder ruso, Dmitri Peskov.

"La Federación de Rusia se ha opuesto de manera constante al bloqueo contra Cuba", dijo Peskov, y añadió: "prestamos ayuda a nuestros amigos".

Cuba ha sido aliada de Moscú desde la revolución socialista de la década de 1960, y durante décadas dependió de la Unión Soviética para su apoyo económico y político.

Antes de la confirmación de esta reunión con Putin, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, había indicado que una delegación cubana dirigida encabezada por Rodríguez se reuniría con Lavrov "en unas horas".

Cuba, que tiene 9,6 millones de habitantes, enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados apagones en momentos en que la administración del presidente Donald Trump intensifica el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.

También presiona a otros países para que no envíen petróleo al país caribeño, bajo amenaza de aranceles.

Para justificar el bloqueo energético, Trump alega que Cuba representa "una amenaza excepcional" para la seguridad nacional de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán, que son aliados de la isla.

La crisis en Cuba se agudizó en enero, cuando Trump le cortó el flujo de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro, capturado por fuerzas especiales estadounidenses.

El gobierno comunista aplica desde el lunes un paquete de medidas de emergencia que restringe la venta de combustible y redujo el transporte público, una actividad que ya estaba muy deprimida por el impacto de la crisis económica.

Igualmente adoptó este mes la semana laboral de cuatro días en las empresas estatales.

- México y Chile prestan apoyo -

La apremiante situación para la población cubana ha llevado a algunos gobiernos de izquierda de América Latina a responder con ayuda concreta. Ciertos países ofrecieron sólo apoyo diplomático, mientras que otros han optado por el silencio.

México, un aliado histórico de Cuba, lidera el apoyo material a la isla con el envío a La Habana de 814 toneladas de víveres y "más de 1.500 toneladas" de ayuda humanitaria que esperan ser trasladados a la isla, según la presidenta Claudia Sheinbaum.

En Chile, el también izquierdista Gabriel Boric anunció el aporte de un millón de dólares a Cuba, una iniciativa cuestionada por el mandatario electo, el ultraderechista José Antonio Kast, que asumirá en marzo.

Los gobiernos izquierdistas de Colombia y Uruguay, liderados por Gustavo Petro y Yamandú Orsi, respectivamente, no han anunciado ayudas.