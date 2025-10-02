Putin responde a Trump: ¿Es la OTAN un "tigre de papel"?

*

(Actualiza con citas, detalles y contexto. Agrega firma de autor)

Por Vladimir Soldatkin

SOCHI, Rusia, 2 oct (Reuters) -

El presidente ruso, Vladímir Putin, respondió el jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, por calificar a Rusia de "tigre de papel", y sugirió que la OTAN podría serlo, además advirtió a Estados Unidos de que si suministraba misiles Tomahawk a Ucrania desencadenaría una nueva y peligrosa escalada.

La guerra de Rusia en Ucrania, la más mortífera de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha desencadenado el mayor enfrentamiento entre Rusia y Occidente desde la Crisis de los Misiles de Cuba en 1962, y los funcionarios rusos dicen que ahora están en un conflicto "caliente" con Occidente.

Putin, hablando en el Grupo de Discusión Valdai en el balneario del mar Negro de Sochi, dijo que las fuerzas rusas estaban avanzando en todo el frente en Ucrania y que casi toda la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos estaba ahora luchando contra Rusia.

Trump, que antes había dicho que Kiev debería ceder territorio para hacer las paces con Moscú, dio un brusco giro a su retórica la semana pasada, diciendo que pensaba que Ucrania podría recuperar todo el territorio de Rusia, y tachando a Moscú de "tigre de papel". Esta semana repitió la frase.

"Un tigre de papel. ¿Qué sigue entonces? Ir a tratar con este tigre de papel", dijo Putin. "Pues si estamos luchando con todo el bloque de la OTAN, nos estamos moviendo, avanzando, y nos sentimos seguros, y somos un 'tigre de papel', entonces ¿qué es la propia OTAN?".

Putin ironizó sobre las afirmaciones europeas de que aviones no tripulados rusos habían invadido el espacio aéreo de la OTAN, bromeando con que había prometido no volver a hacerlo en Dinamarca y que no tenía aviones no tripulados que pudieran volar hasta Lisboa.

Las autoridades europeas han acusado a Rusia de violaciones descaradas del espacio aéreo de la región, incluso con recientes incursiones de drones sobre Polonia y aviones de combate sobre Estonia.

Adoptó un tono más serio sobre la posibilidad de que Estados Unidos suministre misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, afirmando que un paso así provocaría una nueva y peligrosa escalada.

"Es imposible utilizar Tomahawks sin la participación directa de militares estadounidenses", dijo Putin.

Esto significará una etapa de escalada completamente nueva, cualitativamente nueva, incluso en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

Estados Unidos no ha anunciado hasta ahora ninguna decisión sobre el suministro de Tomahawks a Ucrania.

DUERMAN TRANQUILOS

Los miembros de la OTAN, dijo Putin, estaban proporcionando a Ucrania inteligencia, armas y entrenamiento, y azuzando lo que calificó de histeria sobre supuestos planes de Rusia de atacar a un miembro de la OTAN, que tachó de "imposibles de creer".

"Si alguien tiene todavía el deseo de competir con nosotros en la esfera militar, como decimos, siéntase libre, que lo intente", afirmó. "Las contramedidas de Rusia no se harán esperar".

Rusia, dijo Putin, ha demostrado a lo largo de los siglos que responderá rápidamente si se le provoca, y mencionó en concreto la ambición de Alemania de tener el Ejército más poderoso de Europa.

"Las élites de la Europa unida siguen azuzando la histeria", dijo Putin. "Resulta que la guerra con los rusos está casi en el umbral. Repiten este disparate, este mantra una y otra vez".

"De verdad, solo quiero decirles: tranquilícense, duerman tranquilos y ocúpense de sus propios problemas. Basta con echar un vistazo a lo que está ocurriendo en las calles de las ciudades europeas", dijo Putin. (Reporte de Vladimir Soldatkin y Reuters en Moscú; Escrito por Lucy Papachristou; Editado en Español por Manuel Farías)