Putin: Rusia cesará combates si Ucrania se retira de los territorios reclamados por Moscú

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró este jueves que cesará los combates en Ucrania si Kiev se retira de los territorios que Moscú reivindica como anexados.

"Si las fuerzas ucranianas se retiran de los territorios que controlan, cesaremos los combates", afirmó Putin en una conferencia de prensa durante una visita a Kirguistán. "Si no lo hacen, entonces tendremos que lograrlo usando medios militares".

Putin no especificó a qué regiones ucranianas se refiere. El Kremlin ocupa amplias franjas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, así como partes de Jersón y Zaporiyia, en el sur.

Tras el inicio de la ofensiva en febrero de 2022, Rusia reivindicó la anexión de estas cuatro regiones en septiembre de ese año, pese a que no controla la totalidad de estos territorios.

Moscú además integró a su territorio la península de Crimea en 2014.

La entrega a Rusia de Donetsk y Lugansk formaba parte del plan original de 28 puntos presentado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania, que recibió críticas por ser considerado como demasiado favorable para Moscú.

Este borrador fue modificado tras las negociaciones entre representantes de Estados Unidos y de Ucrania.

La posibilidad de ceder territorio a Rusia es una piedra de choque que impide el avance del diálogo tras casi cuatro años de conflicto.

El emisario estadounidense Steve Witkoff tiene previsto viajar a Moscú la próxima semana para abordar el plan con las autoridades rusas.

bur/jj/an/pc