Putin se declara dispuesto a "reanudar el contacto" con Trump

El presidente ruso, Vladimir Putin, felicitó este jueves a Donald Trump tras la victoria del exmandatario republicano en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y declaró que está dispuesto a "reanudar el contacto".

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitarlo", afirmó Putin en un foro en Sochi, en referencia a Trump. "Si alguien quiere reanudar el contacto, no me molesta. Yo estoy dispuesto", declaró el mandatario.

AFP