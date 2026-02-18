Putin se reúne con canciller cubano y dice que restricciones de EE. UU. son inaceptables

MOSCÚ, 18 feb (Reuters) - El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió el miércoles con el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, en el Kremlin, donde dijo que las nuevas restricciones impuestas a la isla de Gobierno comunista eran "inaceptables", informaron las agencias de noticias estatales locales.

Un diplomático ruso de alto rango dijo la semana pasada que Moscú proporcionaría ayuda a La Habana para que sortee el intento de Estados Unidos de privar a la isla de petróleo.

"Ahora es un período especial, con nuevas sanciones. Ya sabes lo que pensamos al respecto", dijo Putin a Rodríguez, según la agencia de noticias TASS. "No aceptamos nada de esto".

El jefe del Kremlin dijo que las relaciones entre Rusia y Cuba se estaban desarrollando "por un camino positivo", informó TASS.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo a su par cubano en otra reunión el miércoles que Moscú está instando a Estados Unidos a no imponer un bloqueo naval total a la isla y que aboga por la negociación.

"Junto con la mayoría de los miembros de la comunidad internacional, pedimos a Estados Unidos que demuestre sentido común y responsabilidad y se abstenga de llevar a cabo sus planes de bloqueo naval de la Isla de la Libertad", dijo Lavrov.

"Rechazamos categóricamente las acusaciones infundadas contra Rusia y Cuba y nuestra cooperación, que supuestamente suponen una amenaza para los intereses de Estados Unidos o de cualquier otra persona".

Dmitry Peskov, portavoz de Putin, dijo el miércoles, según TASS, que Moscú no discutió el tema de Cuba con Washington. Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyeron conversaciones de paz trilaterales en Ginebra el miércoles. (Reportaje de Reuters. Edición en español de Javier López de Lérida.)