Putin se reunirá con presidente iraní para abordar el programa nuclear de Teherán

El presidente ruso, Vladimir Putin, conversará sobre el programa nuclear de Irán con su homólogo Masud Pezeshkian en China el lunes, en un momento en que Teherán enfrenta presiones de Europa para cumplir con sus obligaciones nucleares internacionales.

Francia, Reino Unido y Alemania activaron esta semana el mecanismo que les permite reanudar sanciones a Irán, alegando que el país no está cumpliendo con el acuerdo nuclear de 2015.

Sin embargo, Rusia respaldó el viernes a su aliado clave, advirtiendo de que la reimposición de sanciones tendrá "consecuencias irreparables".

"Instamos enérgicamente a que reconsideren y revisen sus decisiones erróneas antes de que lleven a consecuencias irreparables y a más tragedia", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

La cancillería rusa acusó al trío europeo de socavar los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica al enfrentamiento sobre el programa nuclear de Irán.

El Kremlin dijo posteriormente que Putin se reuniría el próximo lunes con Pezeshkian al margen de una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad china de Tianjin.

Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es uno de los firmantes del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) de 2015, el acuerdo internacional que alivió las sanciones a Irán a cambio de restricciones en su programa nuclear.

Pero los tres países europeos notificaron al Consejo de Seguridad de la ONU que creen que Irán no está cumpliendo sus compromisos e invocaron un mecanismo conocido como "snapback", que inicia un proceso de 30 días que permite reimponer las sanciones suspendidas hace 10 años.

Irán advirtió que respondería "adecuadamente" a la medida, que pone en riesgo los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica a la crisis nuclear iraní.

Teherán y Moscú han reforzado sus lazos políticos, militares y económicos durante la última década a medida que Rusia se aleja de Occidente.

Las relaciones entre ambos países se hicieron aún más estrechas después de que Rusia lanzara su ofensiva en Ucrania.

