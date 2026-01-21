Putin se reunirá el jueves con el emisario estadounidense Witkoff (Kremlin)

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá este jueves con el enviado estadounidense Steve Witkoff, que busca una salida al conflicto en Ucrania, anunció este miércoles el Kremlin.

"Esperamos este contacto mañana, está en la agenda del presidente", indicó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia estatal TASS, en medio de negociaciones indirectas entre Kiev y Moscú. No precisó dónde se celebrará el encuentro.

Steve Witkoff declaró por su parte a la agencia Bloomberg que prevé viajar a Moscú con el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, quien también intenta poner fin al conflicto desatado con la operación rusa a gran escala en Ucrania en 2022.

Las conversaciones tropiezan sobre todo con el tema de qué territorios tendría que ceder Ucrania a Rusia.