Putin tilda de "piratería" la intercepción de un petrolero en Francia

El presidente ruso, Vladimir Putin, tachó este jueves de "piratería" la intercepción, frente a las costas francesas, de un petrolero sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa, y afirmó "no saber" si ese barco está vinculado a Rusia.

Francia detuvo el sábado al Boracay, un buque con bandera de Benín, que además estuvo estacionado frente a la costa de Dinamarca el mes pasado durante los misteriosos vuelos de drones, que las autoridades atribuyeron a Rusia.

Las autoridades francesas detuvieron el sábado el buque, también conocido como Pushpa o Kiwala, así como a su comandante y al segundo de abordo, ambos de nacionalidad china, tres días después.

"Es piratería. Pues (...) el petrolero fue abordado en aguas neutrales, sin ningún fundamento. Visiblemente, buscaban algo, mercancías militares, drones o cosas así. Pero no hay nada de eso allí", comentó durante un foro de debate en Sochi, en el suroeste de Rusia.

"El petrolero estaba bajo pabellón de un país tercero, en efecto, con una tripulación internacional. Honestamente, no sé en qué medida está vinculado a Rusia", agregó.

Francia abrió una investigación, que no abordó su posible implicación en el sobrevuelo de drones en Dinamarca. El presidente francés, Emmanuel Macron, llamó el miércoles a la prudencia respecto a este caso.

