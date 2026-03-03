Putin transmitirá a Irán las preocupaciones árabes sobre los ataques a las infraestructuras petroleras

MOSCÚ, 3 mar (Reuters) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, transmitirá a Irán las preocupaciones de los ‌líderes árabes sobre ‌los ⁠ataques de Teherán a las infraestructuras petroleras de la región, según informó el Kremlin el martes, mientras ​el conflicto ⁠con ⁠Irán sigue ampliándose.

Putin mantuvo el lunes una serie de conversaciones telefónicas con ​cuatro líderes de los Estados árabes del golfo Pérsico, en ‌las que se ofreció a utilizar ​los vínculos de Moscú con ​Teherán —con el que mantiene una asociación estratégica— para intentar calmar la tensión en la región.

"Putin hará sin duda todo lo posible para contribuir al menos a un ligero alivio de la tensión", dijo ​el martes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Las conversaciones de ayer ⁠con prácticamente todos sus interlocutores se centraron en que Putin transmitiera su profunda preocupación ‌por los ataques contra sus infraestructuras a nuestros compañeros de Irán, aprovechando el diálogo que mantenemos con los dirigentes iraníes", añadió.

Los precios del petróleo subían el martes por tercer día consecutivo, después de que Irán respondiera a los ataques de Estados Unidos e Israel ‌con ataques contra infraestructuras energéticas en los países del golfo Pérsico y ⁠contra petroleros en el estrecho de Ormuz.

Putin expresó sus ‌condolencias a la familia del líder supremo iraní, el ⁠ayatolá Alí Jamenei, en una nota ⁠dirigida al presidente Masud Pezeshkian durante el fin de semana, pero el Kremlin no ha hecho público ningún otro contacto con los altos dirigentes iraníes desde que comenzaron los ataques el sábado.

Putin tampoco ‌ha hablado con el ​presidente estadounidense Donald Trump, y Peskov dijo que no hay planes para mantener dicha conversación en este momento. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Lucy Papachristou; edición de Mark ‌Trevelyan y Aidan Lewis; edición en español de Paula Villalba)