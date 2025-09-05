Putin: tropas extranjeras en Ucrania serían "objetivos legítimos" antes de un acuerdo de paz

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que cualquier soldado extranjero desplegado en Ucrania antes de que se firme un acuerdo de paz sería considerado "objetivo legítimo" por las fuerzas de Moscú.

Las declaraciones del líder ruso se produjeron horas después de que los líderes europeos reafirmaran su compromiso con una posible fuerza de mantenimiento de paz.

"Si aparecen tropas allí, especialmente ahora mientras continúan los combates, asumimos que serán objetivos legítimos", señaló durante un panel en el Foro Económico Oriental, en la ciudad rusa de Vladivostok, en el extremo oriental del país.

Putin también descartó la idea de desplegar fuerzas de mantenimiento de paz en Ucrania una vez se concrete un acuerdo de paz, apuntando que "nadie debería dudar" de que el Kremlin cumplirá con el tratado para detener su invasión del país vecino que inició hace tres años y medio.

Manifestó que se necesitarían garantías de seguridad tanto para Rusia como para Ucrania.

Los comentarios del líder ruso siguen a las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que el jueves dijo que 26 de los aliados de Kiev se han comprometido a desplegar tropas como una "fuerza de seguridad" para Ucrania una vez que terminen los combates.

Macron habló después de una reunión en París de la llamada “Coalición de los dispuestos”, un grupo de 35 países que respaldan a Ucrania. Señaló que 26 de ellos se comprometieron a desplegar tropas en Ucrania —o mantener una presencia en tierra, mar o aire—, para ayudar a garantizar la seguridad del país el día después de que se firme un alto el fuego o la paz.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022, casi ocho años después de que Moscú anexara ilegalmente la península de Crimea de Ucrania. Moscú ha calificado repetidamente como “inaceptable” la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania como fuerza de mantenimiento de la paz.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.