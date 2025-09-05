Putin: tropas occidentales en Ucrania serían "objetivos legítimos" para el ejército ruso

El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este viernes que cualquier fuerza occidental desplegada en Ucrania representaría un "objetivo legítimo" para el ejército ruso, al día siguiente de una reunión de aliados europeos de Kiev, centrada en las garantías de seguridad.

Un grupo de 26 países, liderados por Francia y el Reino Unido, prometieron el jueves apoyar militarmente a Ucrania en caso de que se concrete un cese el fuego con Rusia.

"Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante el combate, partimos de la premisa de que serán objetivos legítimos", dijo Putin en un foro económico en la ciudad oriental de Vladivostok.

El presidente ruso añadió que un despliegue de este tipo no favorece la paz a largo plazo y reiteró que el estrechamiento de los vínculos militares entre Ucrania y los países occidentales forma parte de lo que considera como "causas fundamentales" del conflicto.

Los aliados de Ucrania no especificaron detalles del plan, como cuántas tropas participarían y cómo contribuirían los distintos países aliados.

Ucrania sostiene que estas garantías de seguridad son fundamentales para un acuerdo de paz que asegure que Rusia no vuelva a lanzar una ofensiva contra su territorio.

Putin argumentó que si se logra un acuerdo, la presencia de tropas en Ucrania no será necesaria.

"Si se toman decisiones que lleven a la paz, a una paz a largo plazo, entonces simplemente no veo el sentido de su presencia en el territorio de Ucrania, porque si se logra un acuerdo nadie duda que Rusia va a cumplir a cabalidad", declaró.

Decenas de miles de personas han muerto desde que Moscú lanzó su ofensiva contra la exrepública soviética vecina en febrero de 2022, un conflicto que obligó a millones de personas a huir de sus hogares y arrasó grandes extensiones en el sur y el este de Ucrania.

