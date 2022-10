Putin usará el acuerdo sobre granos de la onu como palanca en el g20, dice diplomático europeo

LONDRES, 26 oct (Reuters) - Es probable que el presidente ruso Vladimir Putin use la posible ampliación del acuerdo sobre granos en el mar Negro, negociado por la ONU, como una forma de ganar influencia y dominar la cumbre del G20 en Indonesia, dijo a Reuters un diplomático europeo informado de las conversaciones.

Representantes rusos han dicho en repetidas ocasiones que hay graves problemas con el acuerdo que permite las exportaciones ucranianas de granos del mar Negro y que expira el 19 de noviembre.

Un diplomático europeo, que pidió no ser identificado debido a la sensibilidad de las discusiones, dijo que Putin asistirá a la cumbre del G20 en la isla de Bali que comienza el 15 de noviembre.

El Kremlin, que aún no ha confirmado la presencia de Putin, declinó hacer comentarios inmediatamente. El presidente ruso dijo el 14 de octubre que aún no había tomado una decisión definitiva sobre si iría o no.

Si lo hace, será la primera gran cumbre mundial a la que asiste el jefe del Kremlin junto a los principales líderes occidentales, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde que comenzó la guerra el 24 de febrero.

"El acuerdo sobre los granos será la pieza central de esta cumbre del G20 y todo el mundo intentará convencer a Putin de que lo prorrogue, esencialmente para permitir que se renueve o se prolongue durante más tiempo", dijo el diplomático.

"Es una forma de que los rusos tengan la sartén por el mango en la cumbre del G20, pero una prórroga o una extensión más larga del acuerdo no les cuesta nada". (Reporte de Guy Faulconbridge. Editado en español por Javier Leira)

Reuters