Putin ve "una luz al final del túnel" en las relaciones entre Rusia y EEUU

Putin ve "una luz al final del túnel" en las relaciones entre Rusia y EEUUMikhail Metzel - Pool Sputnik Kremlin

MOSCÚ, 22 ago (Reuters) - El presidente Vladimir Putin afirmó el viernes que había "una luz al final del túnel" en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos.

El líder ruso, respondiendo a preguntas durante una visita a un centro de investigación nuclear, dijo que está seguro de que las cualidades de liderazgo de Donald Trump ayudarían a restablecer las relaciones desde los recientes mínimos.

"Con la llegada del presidente Trump, creo que por fin se ha vislumbrado una luz al final del túnel. Y ahora hemos tenido una reunión muy buena, significativa y franca en Alaska", dijo Putin, refiriéndose a la cumbre de la semana pasada.

"Los próximos pasos dependen ahora del liderazgo de Estados Unidos, pero confío en que las cualidades de liderazgo del actual presidente, el presidente Trump, son una buena garantía de que se restablecerán las relaciones."

(Reporte de Dmitri Antonov, Vladimir Soldatkin y Anastasia Lyrchikova; Editado en español por Javier Leira)

