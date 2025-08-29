Putin visitará India en diciembre, informa el Kremlin

El presidente ruso, Vladimir Putin, realizará una visita oficial a India en diciembre, informó este viernes el Kremlin, muestra del estrechamiento de los lazos, un día después de que Estados Unidos subiera los aranceles a Nueva Delhi por comprar petróleo ruso.

Putin se reunirá con el primer ministro indio, Narendra Modi, en una cumbre regional en China el lunes, informó el asesor del Kremlin Yuri Ushakov en una rueda de prensa con varios medios, incluida AFP, y añadió que ambos dirigentes abordarán "los preparativos de la visita de diciembre".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a los productos indios como castigo por las masivas compras de petróleo ruso de Nueva Delhi, en el marco de una campaña para presionar a Moscú a que ponga fin a su ofensiva en Ucrania.

Los ingresos energéticos son una fuente clave de financiación para el presupuesto estatal de Moscú.

Rusia es también uno de los principales proveedores de armas de India, y los estrechos lazos entre ambos países se remontan a la era soviética.

Los aliados occidentales de Ucrania buscan recortar los ingresos por exportaciones de Rusia desde que Moscú lanzó su ofensiva militar en Ucrania en febrero de 2022.

Pero Rusia logró redirigir sus ventas de energía desde Europa hacia países como India y China, garantizando que el flujo de fondos multimillonario continúe.

India argumentó haber importado petróleo "de Rusia porque los suministros tradicionales fueron desviados hacia Europa tras el estallido del conflicto".

Putin redujo significativamente sus viajes al extranjero en medio de la ofensiva en Ucrania, por la cual recibió una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI).

India no forma parte del Estatuto de Roma que estableció la CPI y, por lo tanto, no está obligado a detener a Putin.

