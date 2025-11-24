Putin y Erdogan discuten plan de paz para Ucrania en llamada telefónica, dice el Kremlin

MOSCÚ, 24 nov (Reuters) - El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo turco, Tayyip Erdogan, discutieron el lunes por teléfono una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra en Ucrania, informó el Kremlin.

"Vladímir Putin señaló que estas propuestas, en la versión en la que las hemos revisado, están en línea con las discusiones en la cumbre ruso-estadounidense en Alaska y, en principio, pueden utilizarse como base para un arreglo pacífico final", dijo el Kremlin, en referencia a una reunión celebrada en agosto entre Putin y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Se reafirmó el interés de la parte rusa en una solución política y diplomática a la crisis ucraniana".

Erdogan dijo a Putin que estaba dispuesto a apoyar el proceso en todos los sentidos y ofreció Estambul -donde las dos partes celebraron tres rondas de conversaciones de paz a principios de este año- como sede, dijo el Kremlin. (Reporte de Reuters; Escrito por Lucy Papachristou; Editado en Español por Ricardo Figueroa)