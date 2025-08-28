Putin y Kim Jong-un asistirán al desfile chino en una muestra de desafío a Occidente

Por Joe Cash y Ryan Woo

PEKÍN, 28 ago (Reuters) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Corea del Norte, Kim Jong-un, asistirán a un desfile militar en Pekín, lo que supondrá la primera aparición pública de ambos líderes junto al presidente de China, Xi Jinping, en una muestra de desafío colectivo en medio de la presión occidental.

Ningún líder occidental estará entre los 26 jefes de Estado y de Gobierno extranjeros que asistirán al desfile la próxima semana, con la excepción de Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, país miembro de la Unión Europea, según informó el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Con el creciente poderío militar de China como telón de fondo, durante el desfile del "Día de la Victoria", el 3 de septiembre, los tres líderes proyectarán una importante muestra de solidaridad no solo entre China y el Sur Global, sino también con Rusia y Corea del Norte, afectados por las sanciones.

Rusia, a la que Pekín considera un socio estratégico, ha sido golpeada por múltiples rondas de sanciones occidentales impuestas tras su invasión de Ucrania en 2022 y su economía está a punto de entrar en recesión. Putin, reclamado por el Corte Penal Internacional, viajó por última vez a China en 2024.

Corea del Norte, aliado formal de China en el tratado, está sometida a sanciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde 2006 por su desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos. Kim visitó China por última vez en enero de 2019.

Entre los asistentes al desfile que conmemora la rendición formal de Japón durante la Segunda Guerra Mundial estarán el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, el presidente de Irán, Masoud Pezashkian, el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, y el presidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Woo Won-shik, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Hong Lei, en una rueda de prensa.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, también asistirá al desfile.

Las Naciones Unidas estarán representadas por el secretario general Li Junhua, que anteriormente ocupó diversos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, incluido el de embajador chino en Italia, San Marino y Myanmar.

Ese día, el presidente Xi Jinping pasará revista a decenas de miles de soldados en la plaza de Tiananmén junto a los dignatarios extranjeros y altos dirigentes chinos.

El coreografiado desfile, uno de los mayores de China en muchos años, mostrará equipos de vanguardia como aviones de combate, sistemas de defensa antimisiles y armas hipersónicas. (Información de Joe Cash y Ryan Woo; edición de Jacqueline Wong, Kim Coghill y Lincoln Feast; editado en español por Patrycja Dobrowolska)