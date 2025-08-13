Putin y líder norcoreano prometen "reforzar su cooperación" antes de la cumbre Rusia-EE.UU.

Vladimir Putin y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se comprometieron a "reforzar su cooperación", días antes de la cumbre que el mandatario ruso sostendrá con el estadounidense Donald Trump en Alaska, informó el miércoles la prensa estatal de Pyongyang.

Se espera que el magnate republicano presione a Moscú durante su reunión el próximo viernes para que ponga fin a su conflicto en Ucrania, en el que Corea del Norte ha suministrado tropas a Rusia.

Putin y Kim conversaron por teléfono el martes en un "ambiente cálido y de camaradería" y confirmaron su "voluntad de reforzar la cooperación en el futuro", informó la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA.

Putin expresó su agradecimiento por "el espíritu de sacrificio demostrado por el personal militar del Ejército Popular de Corea en la liberación de Kursk", añadió el medio en referencia a la participación de Corea del Norte en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Kim, por su parte, prometió que Corea del Norte "apoyará plenamente todas las medidas que adopte el liderazgo ruso en el futuro".

Rusia y Corea del Norte han estrechado sus lazos en los últimos años, sobre todo luego de las operaciones conjuntas en territorio ucraniano.

Los dos países también firmaron un pacto de defensa mutua el año pasado, cuando Putin visitó el hermético país.

Corea del Norte confirmó por primera vez en abril que había desplegado un contingente de sus soldados en el frente de Ucrania, junto a las tropas rusas.