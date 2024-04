Putin y Lukashenko creen que Ucrania "provoca" los ataques rusos contra la infraestructura energética

Moscú asegura que estas acciones son una respuesta a los ataques de Kiev contra este tipo de instalaciones en Rusia

MADRID, 12 Abr. 2024 (Europa Press) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, mantenido este jueves en Moscú un encuentro en el que han coincidido en que Ucrania "ha provocado" los ataques rusos contra la infraestructura energética del país, que son una "respuesta" a acciones similares del Ejército ucraniano en territorio ruso.

"Desgraciadamente, últimamente hemos sido testigos de una serie de ataques contra nuestras instalaciones energéticas y nos hemos visto obligados a responder", ha manifestado Putin, según ha publicado la agencia de noticias rusa Interfax.

Además, el mandatario ruso ha asegurado que las fuerzas rusas han tenido "consideraciones humanitarias" al no llevar a cabo este tipo de ataques en invierno.

"Basándonos en consideraciones humanitarias, no llevamos a cabo ningún ataque en invierno, teniendo en cuenta que no queríamos dejar sin suministro eléctrico a instituciones sociales, hospitales, etcétera. Pero tras los ataques a nuestras instalaciones energéticas, nos vimos obligados a responder", ha añadido.

Cabe destacar que, durante el mismo día, el secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Miroslav Jenca, se ha dirigido al Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar los "intensos y sistemáticos" ataques rusos contra la población civil y contra la infraestructura energética, incrementados durante las últimas semanas.

Por otro lado, ha vuelto a criticar la conferencia de paz sobre Ucrania, que se celebrará a mediados de junio en Suiza, por no contar con la participación del Kremlin, algo en lo que también ha coincidido Lukashenko.

"Se está promoviendo la idea de celebrar una especie de conferencia en Suiza, no estamos invitados allí (...). No nos invitan, pero dicen que nos negamos (a negociar). Sería gracioso si no fuera tan triste", ha expresado Putin.

Tras ello, se ha mostrado dispuesto a "trabajar de forma constructiva" y sin que se le "impongan posturas" que no estén basadas en una realidad en la que el mandatario considera a Ucrania como "arrinconada" después de rechazar negociaciones al creer en una victoria militar. "Ahora comprenden que eso es imposible", ha agregado.

"dificultad" en la frontera ante el aumento de tropas de la otan

Por su parte, Lukashenko ha aseverado que la situación en la frontera occidental es "difícil" ante el aumento de la presencia de tropas de la OTAN y la realización de ejercicios militares junto a la misma.

"Es una situación difícil. Lo que más me preocupa es la posición de los dirigentes polacos". Los lituanos están realizando maniobras, tienen previsto realizar más en mayo. Estamos frente a frente en la frontera. Han trasladado a estadounidenses y a alemanes, lo que es sorprendente (...). Nosotros, por supuesto, nos hemos visto obligados a desplegar nuestras unidades y oponernos a ellos. No sé por qué necesitan esto. No vamos a luchar en ningún sitio", ha afirmado el presidente bielorruso.

Respecto al aumento de advertencias por parte de altos funcionarios estadounidenses y europeos sobre la intención de Rusia de atacar Europa tras Ucrania, Putin ha opinado que se trata de un "sin sentido".

"Esto es una sin sentido, pero necesario para los gobernantes, como solían decir, para explicar y justificar sus gastos en la guerra de Ucrania. Esta es la razón principal por la que se está inflando esta cuestión", ha subrayado.