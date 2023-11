El presidente ruso Vladímir Putin visitó el cuartel general del Distrito Militar Sur en Rostov del Don a fin de evaluar el estado de sus fuerzas en Ucrania, en un momento en que la guerra en el país vecino se adentra en el invierno. Es su segunda visita pública al cuartel en menos de un mes.

Putin fue recibido el jueves en la noche por el ministro de Defensa, Sergey Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, poco después de llegar a Rostov del Don, a menos de 100 kilómetros (60 millas) de la frontera sureste con Ucrania, según un video compartido por una agencia noticiosa estatal rusa.

Los casi 21 meses de guerra han erosionado considerablemente los recursos militares tanto de Moscú como de Kiev. Con la llegada del frío invierno es probable que los combates se conviertan en una guerra de desgaste y los analistas esperan pocos cambios en el frente de más de 1.000 kilómetros (600 millas).

Poco después de la visita de Putin, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia seguirá adelante con sus objetivos en Ucrania.

“A falta de las condiciones para un acuerdo político-diplomático, continuamos con la operación militar especial", indicó el vocero.

Peskov comentó la promesa del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de lograr nuevos avances de las fuerzas de Kiev, afirmando que “el presidente Zelenskyy ha estado prometiendo éxitos militares de forma frenética a sus donantes, que están preocupados”.

“Deberían darse cuenta que no lograrán una victoria en el campo de batalla", agregó. “Cuando antes se den cuenta, antes podrán surgir las condiciones para un acuerdo".

En Rostov del Don, Putin “conoció los nuevos tipos de equipos militares” y fue informado sobre la evolución de la guerra, indicó Peskov según la agencia noticiosa estatal rusa Tass.

Putin pudo ver un nuevo vehículo todoterreno de fabricación china, el Desertcross 1000-3, según un video publicado por la agencia noticiosa estatal RIA Novosti. El vehículo estaba pintado de color arena y un panel informativo cercano indicaba que está diseñado para operaciones de reconocimiento, asalto y búsqueda y rescate, así como para el transporte de materiales por carreteras en mal estado.

Putin realizó la visita a su regreso de un viaje a Kazajistán, donde buscaba estrechar lazos con la ex república soviética, que es un importante socio económico del país, en medio de las tensiones con Occidente por Ucrania.

Coincidiendo con la visita de Putin al cuartel general militar, Rusia lanzó un ataque con aviones no tripulados sobre Ucrania.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó que interceptó cinco drones y un misil lanzados sobre las regiones de Dnipropetrovsk, Járkiv, Mykolaiv, Poltava y Kiev. Otro dron y un misil evadieron las defensas antiaéreas.

La oficina de Zelenskyy informó que dos personas murieron en el sur del país en el último día debido a los bombardeos rusos.

La inteligencia militar ucraniana indicó el viernes que causó daños en numerosas lanchas de desembarco Serna rusas en Crimea, diseñadas para el transporte de tropas de asalto terrestre y mercancías.

El Servicio de Seguridad de Ucrania también informó el viernes que un hombre que guió una columna de 128 vehículos militares rusos desde la región norte de Sumy hasta las afueras de Kiev al inicio de la invasión rusa en 2022 fue sentenciado a 15 años de prisión por traición.

Según el servicio de seguridad, el hombre continuó cooperando con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia hasta que fue arrestado como informante en agosto de 2022. Dijo que su trabajo era mostrar a las tropas rusas el camino más corto para llegar a Kiev en los días posteriores a la invasión.

En Rusia, el medio de noticias ruso Baza y el bloguero militar Semyon Pegov, que dirige el popular canal WarGonzo, informaron en Telegram que el teniente coronel del Servicio Federal de Seguridad ruso Sergei Shatyi fue abatido por asaltantes no identificados que dispararon contra su vehículo en la aldea de Ulitsa, en el Región de Bryansk que hace frontera con Ucrania.

Al mismo tiempo, el Cuerpo de Voluntarios Rusos, un grupo de ciudadanos que luchan junto a las fuerzas ucranianas, publicó fotografías en su canal Telegram de lo que afirmaron fue una emboscada exitosa en la región de Bryansk.

The Associated Press no pudo verificar ninguno de los informes y el Servicio Federal de Seguridad de Rusia no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios.