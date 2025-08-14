LA NACION

Putin y Trump hablarán de "enormes" posibilidades económicas y de Ucrania, según el Kremlin

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Putin y Trump hablarán de "enormes" posibilidades económicas y de Ucrania, según el Kremlin
Putin y Trump hablarán de "enormes" posibilidades económicas y de Ucrania, según el KremlinAlexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

Moscú, 14 ago (Reuters) - Los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump discutirán el "enorme potencial sin explotar" de los lazos económicos entre Rusia y Estados Unidos, así como las perspectivas de poner fin a la guerra en Ucrania cuando se reúnan en Alaska el viernes, dijo el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

Ushakov dijo a los periodistas que la cumbre comenzaría a las 1930 GMT y que los dos líderes se reunirían solos, acompañados únicamente por.

A continuación se reunirán las delegaciones de ambos países y los presidentes asistirán a una rueda de prensa conjunta. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Mark Trevelyan; edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial
    1

    Este es el nombre de mujer más atractivo del mundo, según la inteligencia artificial

  2. El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo
    2

    El exmarido de Julieta Prandi fue condenado a 19 años de prisión en la causa por abuso contra la modelo

  3. De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma
    3

    De niño estuvo tres años desaparecido pero la difusión de su foto en una factura de teléfono puso fin al enigma: “Necesito saber quién me cuidó”

  4. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
    4

    Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

Cargando banners ...