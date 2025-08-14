Putin y Trump hablarán de "enormes" posibilidades económicas y de Ucrania, según el Kremlin

Moscú, 14 ago (Reuters) - Los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump discutirán el "enorme potencial sin explotar" de los lazos económicos entre Rusia y Estados Unidos, así como las perspectivas de poner fin a la guerra en Ucrania cuando se reúnan en Alaska el viernes, dijo el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

Ushakov dijo a los periodistas que la cumbre comenzaría a las 1930 GMT y que los dos líderes se reunirían solos, acompañados únicamente por.

A continuación se reunirán las delegaciones de ambos países y los presidentes asistirán a una rueda de prensa conjunta. (Información de Dmitry Antonov; redacción de Mark Trevelyan; edición de William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)