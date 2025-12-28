Putin y Trump no apoyan la idea de Europa y Ucrania de un alto al fuego temporal, dice el Kremlin

MOSCÚ, 28 dic (Reuters) -

El Kremlin dijo el domingo que el presidente ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, no apoyan la propuesta europeo-ucraniana de un alto el fuego temporal antes de un acuerdo, y que Moscú cree que Kiev debe tomar una decisión sobre Donbás.

El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Putin y Trump conversaron durante 1 hora y 15 minutos a petición de Trump, antes de la reunión que tendrá en Miami con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Lo principal es que los presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen opiniones similares en cuanto a que la opción de un alto el fuego temporal propuesta por los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum o con otros pretextos, solo conduce a una prolongación del conflicto y está cargada de nuevas hostilidades", dijo Ushakov.

Ushakov dijo que para que las hostilidades terminen, Kiev necesita tomar una "decisión audaz" en línea con las discusiones ruso-estadounidenses sobre Donbás.

"Dada la situación actual en los frentes, tendría sentido que el régimen ucraniano tomara esta decisión respecto a Donbás".

(Reporte de Anastasia Lyrchikova; Redacción de Gleb Stolyarov; edición en español de Javier López de Lérida)