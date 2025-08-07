Putin y Trump se reunirán en los próximos días, según un asesor del Kremlin

Por Gleb Bryanski

MOSCÚ, 7 ago (Reuters) -

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días, dijo el jueves Yuri Ushakov, asesor del Kremlin.

"A sugerencia de la parte estadounidense, se alcanzó esencialmente un acuerdo para celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel, es decir, un encuentro entre el presidente Vladímir Putin y Donald Trump", dijo Ushakov. "Ahora estamos comenzando los preparativos concretos junto con nuestros estadounidenses", añadió en comentarios.

No dijo dónde tendría lugar la cumbre. Putin tenía programado reunirse con el presidente de Emiratos Árabes Unidos el jueves, que según fuentes se habría propuesto como posible punto de reunión.

El índice del mercado de valores ruso subía un 4,5% tras el anuncio.

No ha habido ninguna cumbre de mandatarios estadounidenses y rusos desde que Putin y Joe Biden se reunieron en Ginebra en junio de 2021. Rusia entró en guerra con Ucrania en febrero de 2022, lo que sumió a las relaciones entre ambos países en una profunda crisis.

Trump ha dado pasos para reparar los lazos con Rusia y tratar de detener la guerra, aunque en sus comentarios públicos ha oscilado entre la admiración y la dura condena a Putin.

Ushakov dijo que el enviado de Trump, Steve Witkoff, en una reunión con Putin el miércoles, había planteado la posibilidad de un encuentro a tres con Trump, Putin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

No obstante, Witkoff dijo que el lado ruso no había hecho "ninguna clase de comentario" a su propuesta.

"Proponemos, lo primero de todo, centrarnos en preparar una reunión bilateral con Trump y creemos que la cuestión principal de esta reunión es que sea exitosa y productiva", dijo Ushakov.

(Información de Gleb Bryanski, redacción de Mark Trevelyan; edición en español de Jorge Ollero Castela)