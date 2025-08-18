Putin y Trump trataron la “idea” de conversaciones directas de alto nivel Rusia-Ucrania
Los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump discutieron por teléfono "la idea" de llevar las...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump discutieron por teléfono "la idea" de llevar las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania a un "nivel más alto", informó el consejero diplomático del líder ruso, Yuri Uchakov.
"Vladimir Putin y Donald Trump expresaron su apoyo a la continuación de negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania", declaró Uchakov, citado por la agencia noticiosa oficial TASS.
"En este sentido, se discutió en particular la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar a un nivel más alto la representación de Ucrania y Rusia", agregó. Tales negociaciones solo han tratado hasta ahora los canjes de prisioneros.
