Putin y Trump trataron la “idea” de conversaciones directas de alto nivel Rusia-Ucrania

Los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump discutieron por teléfono "la idea" de llevar las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania a un "nivel más alto", informó el consejero diplomático del líder ruso, Yuri Uchakov.

"Vladimir Putin y Donald Trump expresaron su apoyo a la continuación de negociaciones directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania", declaró Uchakov, citado por la agencia noticiosa oficial TASS.

"En este sentido, se discutió en particular la idea de que sería necesario estudiar la posibilidad de elevar a un nivel más alto la representación de Ucrania y Rusia", agregó. Tales negociaciones solo han tratado hasta ahora los canjes de prisioneros.