Putin y Zelenski concertarán una reunión, según Trump

WASHINGTON, 15 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente ruso, Vladímir Putin, van a fijar una reunión para tratar de alcanzar un alto el fuego que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

"Ahora, depende realmente del Presidente Zelenski conseguirlo. Y yo diría también que las naciones europeas tienen que implicarse un poco. Pero depende del presidente Zelenski... Y si quieren, estaré en esa próxima reunión", dijo Trump a Fox News tras reunirse con Putin en Alaska.

"Van a organizar una reunión ahora entre el presidente Zelenski, el presidente Putin y yo, supongo", añadió. (Información de Costas Pitas y Jasper Ward)