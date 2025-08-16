LA NACION

Putin y Zelenski concertarán una reunión, según Trump

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Presidente de Ucrania
Putin y Zelenski concertarán una reunión, según TrumpHANDOUT - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

WASHINGTON, 15 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el presidente ruso, Vladímir Putin, van a fijar una reunión para tratar de alcanzar un alto el fuego que ponga fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

"Ahora, depende realmente del Presidente Zelenski conseguirlo. Y yo diría también que las naciones europeas tienen que implicarse un poco. Pero depende del presidente Zelenski... Y si quieren, estaré en esa próxima reunión", dijo Trump a Fox News tras reunirse con Putin en Alaska.

"Van a organizar una reunión ahora entre el presidente Zelenski, el presidente Putin y yo, supongo", añadió. (Información de Costas Pitas y Jasper Ward)

LA NACION
Más leídas
  1. Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia
    1

    Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia

  2. El arquero argentino que comenzó pésimo la temporada en España: dos bloopers, un penal y tarjeta roja
    2

    Paulo Gazzaniga tuvo un mal comienzo en la Liga de España: dos bloopers, expulsión y derrota

  3. Alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias este viernes 15 de agosto
    3

    Pronóstico del tiempo: alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias este viernes 15 de agosto

  4. Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión
    4

    Julieta Prandi contó detalles de su primer noviazgo con Claudio Contardi y reveló por qué se separaron en esa ocasión

Cargando banners ...