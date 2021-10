Puyol: "No soy pesimista con este Barça, hay tiempo para darle la vuelta"

Sobre el incidente de Koeman a la salida del Camp Nou: "También se me tiraron encima del coche y entiendo que Ronald lo pasara mal"

BARCELONA, 25 Oct. 2021 (Europa Press) -

El excapitán del FC Barcelona Carles Puyol ha asegurado que se debe dar tiempo al actual equipo blaugrana para darle la vuelta a la situación y, pese a perder el Clásico este domingo en el Camp Nou, ha negado ser pesimista ya que cree mucho en el futuro de unos jóvenes jugadores "que hay que cuidar".

"Los jugadores y entrenador tienen que ir a una y buscar lo mejor. Koeman conoce perfectamente la casa, está construyendo un equipo y no soy pesimista, hay tiempo de darle la vuelta. No hemos sido del todo regulares, pero confío en esta plantilla y hay muy buenos jugadores, jóvenes y con futuro. Esto no es cosa de uno", manifestó.

Puyol, que participó en un torneo benéfico de pádel para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil, aseguró que el Clásico (1-2) estuvo "igualado" y que se decidió por la mejor definición del rival. "El Madrid se puso delante en una contra y se le puso el partido de cara y pudo hacer su juego", lamentó.

Así, lo único que pide a los jugadores del Barça es que se esfuercen siempre al máximo. Lo que hacía él en el verde. "La exigencia en el Barcelona siempre es máxima y más después de unos años en que se han ganado muchos títulos y se ha jugado muy bien, y llegar a ese nivel tampoco es fácil. Se nos acaba de ir el mejor jugador de la historia, está el equipo en construcción y se tiene que exigir a los jugadores que den siempre el máximo", apuntó.

"Hay unos jóvenes con muchísimo talento y un futuro impresionante que hay que cuidar. Diría a la afición que animen del minuto 1 al 90, no puede ser que se silbe a un jugador cuando sale, porque así no le ayudas. Esto no puede pasar y hay que remar juntos", aseguró quien fuera capitán del considerado como mejor Barça de la historia.

No obstante, antes de triunfar, también tuvo que sufrir. "Estuve cinco años sin ganar un título, y con años que fueron un desastre. De las cosas malas también se aprende y cogerán experiencia para el futuro", señaló pensando en esos jóvenes como Pedri, Gavi, Ansu Fati o incluso Riqui Puig, que parece no contar para Koeman.

Por otro lado, sobre el incidente de Koeman con varios aficionados que le insultaron y golpearon el coche, lo lamentó y anunció que él también pasó miedo al pasar por ahí. "Esas personas no representan para nada a los culés. Yo salí unos minutos antes y también me dieron golpes en el coche. El Barça, o la seguridad, tendrían que poner orden. Y no darles más bola, esas personas no lo merecen", aseguró.

"Es una situación peligrosa, por supuesto. A mí se me tiraron encima del coche, me quedé sorprendido y puede pasar algo. Entiendo que Ronald y su mujer lo pasaran mal, esto hay que evitarlo", se sinceró el de La Pobla de Segur.

También quiso evitar hablar de Xavi como futurible entrenador, por respeto a Koeman. "Me llevo muy bien con Xavi, es de los excompañeros con los que tengo más relación. No ha escondido nunca sus ganas de entrenar al Barça, está cogiendo experiencia y lo está haciendo muy bien y algún le llegará la oportunidad y hará un trabajo espectacular", señaló, no obstante.

En cuanto a la selección, y el debate sobre si Luis Enrique llama a demasiados jugadores del Barça, fue claro. "Conozco perfectamente a Luis Enrique y analizará lo que es mejor para la selección, le da igual la camiseta del club que defiendan. En la alineación del Madrid tampoco hay tantos jugadores que pueda seleccionar", argumentó.

"Espero que Sergio Ramos se recupere, pero todavía no ha jugado un partido (en el PSG) y aún no he visto que, los que criticaron a Luis Enrique por no llevarle, se hayan disculpado", ahondó.

Puyol, sobre el torneo benéfico, aseguró que está para ayudar en todo lo posible. "Han sido unos meses durísimos para la población. Pero, aunque sea rápido y corriendo, teníamos que hacer este torneo para apoyar la causa. El tema de los niños me toca mucho más, después de ser padre, y aquí me tenéis para todo lo que necesitéis", aseguró.

Por su parte, la estrella argentina del pádel Fernando Belasteguín también se sumó a la causa. "Para mí es un placer estar aquí, soy un agradecido de que me sumen a esta causa. Aquí me tendrán siempre, encantadísimo de compartir otra jornada aquí, lo importante es que siga jugando todos los años", se sinceró.

Ambos estuvieron en el V Torneo Benéfico de Pádel XAP, ejerciendo como padrinos, en el Club Junior de Sant Cugat y en un torneo organizado por el Grupo Constant con el único objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil. Los ingresos íntegros se destinarán al SJD Pediatric Cancer Center, uno de los centros de referencia del país.