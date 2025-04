PwC presenta un nuevo posicionamiento de marca que refleja mejor cómo la red moviliza la experiencia y la tecnología para apoyar a sus clientes

CIUDAD DE PANAMÁ--(BUSINESS WIRE)--abr. 29, 2025--

PwC ha presentado hoy un nuevo posicionamiento de marca, acompañado de una nueva identidad visual y verbal. Esto se materializará a través de una campaña publicitaria llamada "So You Can" y busca consolidar su compromiso de apoyar a los clientes en la creación, protección y aceleración de valor, preparando a la marca para los retos del futuro.

Nuevo logo de PwC

Los cambios en la identidad visual incluyen un logotipo actualizado con una nueva "marca de impulso", un nuevo color distintivo, el naranja, y nuevas imágenes. También se presenta una nueva identidad verbal con un tono claro basado en los nuevos rasgos de personalidad: audacia, colaboración y optimismo.

El nuevo posicionamiento y la campaña publicitaria, desarrollados en colaboración con FutureBrand y McCann, pueden verse desde hoy en pwc.com y se implementarán en toda la red en los próximos meses.

Antonia Wade, Directora Global de Marketing de PwC, afirmó: “En PwC, estamos en constante evolución en la forma en que aportamos tecnología y experiencia para ayudar a nuestros clientes a crear y proteger valor. Ahora, estamos desarrollando otra parte importante de nuestra identidad: nuestra marca. A medida que la tecnología y otras mega tendencias siguen transformando la economía, es fundamental que nuestra identidad proporcione la plataforma adecuada para el futuro. Hoy presentamos un nuevo posicionamiento de marca, un nuevo logotipo, una identidad visual y verbal, y una campaña publicitaria. La clave está en una mayor claridad sobre el papel que desempeñamos para nuestros clientes. En el entorno en el que operan nuestros clientes, necesitan trabajar con una empresa que les ayude a generar, mantener y acelerar su impulso. Ahí es donde entra PwC”.

La campaña publicitaria incluirá compras Out Of House (OOH) de alto impacto, incluyendo aeropuertos importantes y otros centros de transporte, medios impresos nacionales e internacionales, y canales digitales en mercados clave, así como algunas alianzas con medios de comunicación de alto perfil. También hay una serie de activaciones digitales.

Miriam Arrocha, Líder de Mercadeo de PwC Interaméricas, agregó: “Contamos con el talento, las capacidades y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a generar y sostener impulso en un mundo en constante transformación. Nuestra nueva identidad de marca y campaña creativa reflejan esa promesa: mostrar con mayor claridad todo lo que podemos ofrecer, tanto a quienes confían en nosotros como socios estratégicos, como a quienes aspiran a ser parte de nuestro equipo.”

La actualización de la marca coincide con el intercambio de varias iniciativas por parte de PwC para ayudar a los clientes a desbloquear el valor de la IA a escala empresarial y avanzar a la vanguardia de su industria. Esto incluye actividades en torno a la IA agéntica, alianzas tecnológicas y el aprovechamiento de profundos conocimientos, procesos, tecnología y modelos de datos de la industria para lograr una transformación específica de la industria.

