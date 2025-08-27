Pyongyang llama "hipócrita" a presidente surcoreano por dichos sobre desnuclearización

Corea del Norte calificó el miércoles de "hipócrita" al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, por las declaraciones que realizó sobre la desnuclearización de la península durante su visita a Estados Unidos esta semana.

Desde que asumió el cargo en junio, Lee ha buscado mejorar sus relaciones con el Norte, dotado de armas nucleares, y se ha comprometido a fomentar la "confianza militar" con Pyongyang.

Sin embargo, Corea del Norte ha afirmado que no tiene interés en mejorar las relaciones con Seúl, un aliado clave para la seguridad regional de Washington.

Durante su visita del lunes al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en la capital estadounidense, Lee afirmó que la alianza entre Seúl y Washington se "elevaría a un nivel global" cuando "hubiera un camino hacia la desnuclearización, la paz y la coexistencia en la península de Corea".

Desde una fallida cumbre con Estados Unidos en 2019, Pyongyang ha afirmado en repetidas ocasiones que nunca renunciará a sus armas atómicas y se ha declarado un Estado nuclear "irreversible".

Lee ha "fingido que tenía la voluntad de restablecer las relaciones" con Corea del Norte, pero reveló "su verdadera cara de maníaco de la confrontación" y de "hipócrita" con sus recientes declaraciones, afirmó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

"La mención de Lee a la 'desnuclearización' es poco menos que un sueño ingenuo, como intentar atrapar una nube en el cielo", añadió.

Tras reunirse en Tokio la semana pasada con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, Lee también afirmó que ambos países, aliados de Washington en materia de seguridad, habían "reafirmado su compromiso compartido con la desnuclearización completa de la península de Corea".

KCNA afirmó el miércoles que Corea del Norte "mantendrá sin cambios su postura de no abandonar las armas nucleares, el prestigio y el honor del Estado".

Lee pidió durante su reunión el lunes en la Casa Blanca a Trump, que a menudo se ha jactado de su relación personal con el líder norcoreano Kim Jong Un, que ayude a lograr la paz entre el Norte y el Sur.