Pyongyang remarca que no renunciará a su programa nuclear e insta a Trump a admitir la nueva realidad

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha instado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reconocer la nueva realidad nuclear y le ha recordado que la situación ha cambiado con respecto a su primer mandato en la Casa Blanca, durante el cual se produjo un histórico acercamiento con Pyongyang. "Nadie puede negar la realidad ni debe engañarse", ha dicho Kim, subdirectora del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, para quien "reconocer la cruda realidad" de que las capacidades nucleares y el entorno geopolítico han cambiado debería ser "el requisito previo para predecir y reflexionar sobre el futuro". "Es importante recordar que 2025 no es 2018 ni 2019", ha remarcado este martes Kim, en alusión a los años en los que se produjo el histórico encuentro entre Donald Trump y Kim Jong Un, en uno de los cuales el magnate republicano fue el primer presidente de Estados Unidos en cruzar al norte de la península de Corea. Kim ha reiterado que ningún acuerdo del pasado podrá ahora echar para atrás los años de desarrollo nuclear de Corea del Norte. "Cualquier intento de negar el estatus de potencia nuclear de nuestro país (...) será rechazado de manera categórica", ha avisado, según recoge la agencia estatal de noticias KCNA. De igual forma, ha advertido a Estados Unidos de que no puede esperar utilizar la relación entre ambos líderes --la cual "no es mala", ha reconocido-- para intentar poner fin al programa nuclear de Pyongyang, pues será interpretado como una "burla", ha dicho. "Si Estados Unidos no acepta la nueva realidad y se aferra a sus fracasos del pasado, una reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos no será más que una 'esperanza' para los estadounidenses", ha zanjado la hermana del líder norcoreano.