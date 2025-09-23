Pyramids egipcio espera a Cruz Azul o al campeón de la Libertadores en Copa Intercontinental

El Pyramids egipcio se clasificó este martes a la semifinal de la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA, en la que se medirá con el ganador del duelo entre Cruz Azul y el campeón de la Copa Libertadores de América.

El conjunto egipcio, vencedor de la última edición de la Liga de Campeones de África, derrotó en Yeda a su homólogo de la Champions asiática, el Al Ahli saudita, por 3-1, con un triplete de Fiston Mayele.

El Pyramids, que ya había eliminado al Auckland City neozelandés en la primera ronda, queda a un paso de la final de la Intercontinental, para la que está clasificado el campeón de Europa, el París Saint-Germain.

Pero para llegar a ese partido definitivo, los egipcios deberán vencer el 13 de diciembre al Cruz Azul, ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf, o al vencedor de la Libertadores, que se conocerá el 29 de noviembre en la final en Lima.

La Copa Intercontinental de la FIFA enfrenta a los clubes ganadores de las seis confederaciones.

