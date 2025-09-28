Qatar acogerá la fase final de la Copa Intercontinental por segundo año consecutivo

28 sep (Reuters) - Qatar acogerá los tres partidos restantes de la Copa Intercontinental en diciembre por segundo año consecutivo, según anunció el domingo la FIFA, organismo rector del fútbol mundial.

El país árabe también albergó la fase final cuando el Real Madrid conquistó el torneo el año pasado.

El Paris Saint Germain, campeón de la Liga de Campeones de la UEFA, ya se ha clasificado directamente para la final, prevista para el 17 de diciembre, una semana después de que el Cruz Azul, campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, se enfrente al campeón de la Copa Libertadores de la Conmebol.

El ganador de este cotejo se medirá al Pyramids egipcio, que derrotó el martes al Al-Ahli saudí. El vencedor de la eliminatoria se enfrentará al PSG en la final.

El torneo anual, celebrado por primera vez en 2024, reúne a los campeones de clubes de las seis confederaciones de la FIFA.

(Reporte de Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)