LA NACION

Qatar advierte a Israel de que su ofensiva contra la ciudad de Gaza "pone en riesgo" a los rehenes

Qatar advierte a Israel de que su ofensiva contra la ciudad de Gaza "pone en riesgo" a los rehenes

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Qatar advierte a Israel de que su ofensiva contra la ciudad de Gaza "pone en riesgo" a los rehenes
Qatar advierte a Israel de que su ofensiva contra la ciudad de Gaza "pone en riesgo" a los rehenes

MADRID, 2 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Qatar ha criticado este martes a Israel por "no dar aún una respuesta" a la última propuesta para un alto el fuego en la Franja de Gaza y ha advertido de que su plan para capturar la ciudad de Gaza "pone en riesgo a todo el mundo, incluidos los rehenes" secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Mayed al Ansari, ha manifestado que las acciones por parte de Israel "hacen frente a una clara oposición a nivel regional e internacional" y ha reiterado que "debe conformarse una posición unificada para detener a Israel", ante sus planes anunciados para una ofensiva a gran escala contra la localidad con el objetivo de hacerse con su control.

Asimismo, ha manifestado que "la cuestión humanitaria no puede estar vinculada a un acuerdo (de alto el fuego)" y ha insistido en que "los pasos fronterizos deben ser abiertos y debe permitirse la entrada de ayuda humanitaria a Gaza", en medio de las críticas a Israel por su restricción a la entrega de bienes a la población, según ha informado la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

Al Ansari ha defendido además la necesidad de que los palestinos estén representados "en todos los foros internacionales" y ha argumentado que "no tiene sentido esperar a un proceso de paz cuando nadie en Israel lo quiere", después de que Bélgica anunciara planes para reconocer al Estado de Palestina, sumándose a países como Francia, Canadá y Australia.

Las autoridades qataríes, mediadoras junto a Egipto y Estados Unidos, en los esfuerzos para un nuevo alto el fuego en la Franja de Gaza, afirmaron la semana pasada que Israel "parece no querer llegar a un acuerdo" al no dar una respuesta a la última propuesta sobre la mesa, después de que el Ejército israelí rompiera en marzo el alcanzado en enero con Hamás y reiniciara sus ataques contra el enclave.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.600 palestinos muertos y más de 160.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.

LA NACION
Más leídas
  1. Advierten que prohibir la difusión de los audios es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó
    1

    Los constitucionalistas advierten que prohibir la difusión de los audios de Karina Milei es un acto de censura y critican al juez que lo ordenó

  2. Un hombre denunció que el hijo de un concejal kirchnerista le rompió la mandíbula porqué pensó que militaba para LLA
    2

    Un hombre denunció que el hijo de un concejal kirchnerista le rompió la mandíbula porqué pensó que militaba para La Libertad Avanza

  3. La Premier League gastó más de 3000 millones de euros, pero Manchester United ahorró en Dibu Martínez
    3

    La Premier League gastó una fortuna en refuerzos, pero Manchester United ahorró en Dibu Martínez

  4. Maxi Salas y su "sueño" de jugar en River, el clásico con Racing y un eventual cruce con Rojo
    4

    Maxi Salas y su sueño de jugar en River, el clásico con Racing y un eventual cruce con Rojo: “Se dice mucho que va a lastimar”

Cargando banners ...