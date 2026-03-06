Qatar advierte que la guerra obligará a detener las exportaciones de energía en semanas, según el ft

6 mar (Reuters) - Qatar espera que todos los productores de energía del golfo Pérsico suspendan sus exportaciones en unas semanas si ‌el conflicto con Irán continúa ‌y ⁠el precio del petróleo alcanza los 150 dólares por barril, dijo el ministro de Energía del país, Saad al-Kaabi, al Financial Times en una entrevista publicada ​el viernes.

Qatar ⁠detuvo ⁠su producción de gas natural licuado el lunes, mientras Irán continuaba atacando a los países ​del golfo Pérsico en represalia por los ataques de Israel y Estados Unidos.

La producción ‌de GNL del país equivale a alrededor del ​20% del suministro mundial y desempeña un ​papel importante en el equilibrio de la demanda de combustible de los mercados asiáticos y europeos.

"Esperamos que todos los que no han declarado la fuerza mayor lo hagan en los próximos días si esto continúa. Todos los exportadores de la región del golfo Pérsico tendrán que declarar la fuerza mayor", ​dijo Kaabi al FT.

"Si esta guerra continúa durante unas semanas, el crecimiento del PIB en todo el mundo se verá afectado", ⁠dijo.

"El precio de la energía va a subir para todo el mundo. Habrá escasez de algunos productos y ‌se producirá una reacción en cadena de fábricas que no podrán suministrar", dijo Kaabi.

Kaabi señaló que, incluso si la guerra terminara de inmediato, Qatar tardaría "semanas o meses" en volver a un ciclo normal de entregas.

Analistas y economistas han destacado el impacto potencial de la guerra en las economías a nivel mundial.

Kaabi, que también es director ejecutivo de QatarEnergy, uno de los mayores productores de ‌gas natural licuado del mundo, dijo al FT que el proyecto de expansión de North Field ⁠de la empresa retrasaría la primera producción.

"Sin duda, retrasará todos nuestros planes de ‌expansión", dijo Kaabi. "Si volvemos en una semana, quizá el efecto sea mínimo, pero si ⁠se trata de uno o dos meses, la cosa ⁠cambia".

El proyecto tenía previsto comenzar la producción a mediados de 2026.

Kaabi pronosticó que los precios del crudo podrían alcanzar los 150 dólares por barril en dos o tres semanas si los barcos y petroleros no pudieran atravesar el estrecho de Ormuz, la ruta de exportación de petróleo ‌más importante del mundo, que conecta a ​los mayores productores de petróleo del golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Kaabi también espera que los precios del gas suban a 40 dólares por millón de unidades térmicas británicas. (Información de Gursimran Kaur en ‌Bengaluru; edición de Philippa Fletcher y Jane Merriman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)