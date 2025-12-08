Qatar Airways nombra a Hamad Ali Al-Khater nuevo consejero delegado

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Grupo Qatar Airways ha nombrado a Hamad Ali Al-khater como nuevo consejero delegado con efecto inmediato, desde el pasado domingo 7 de diciembre, sustituyendo a Badr Mohammed Al-Meer, quien llevaba dos años en el cargo.

Al-Khater era hasta ahora director de Operaciones del aeropuerto internacional de Hamad. En ese puesto, era responsable de garantizar la seguridad y la fiabilidad de las operaciones aeroportuarias, al tiempo que dirigía su orientación estratégica, la excelencia operativa, la expansión de las infraestructuras y la mejora de la experiencia de los pasajeros.

Antes de su etapa en el Aeropuerto Internacional Hamad, Al-Khater ocupó puestos de responsabilidad en QatarEnergy.

El presidente del consejo de administración del Grupo Qatar Airways, Saad Sherida Al-Kaabi, ha agradecido a Al-Meer sus servicios durante estos dos últimos años y da la bienvenida a Al-Khater, del que esperan que siga "construyendo sobre los sólidos cimientos y la amplia red global de Qatar Airways".