Qatar confirma los requisitos de la prueba covid para los aficionados que vayan al mundial

29 sep (Reuters) - Los aficionados que asistan a la Copa del Mundo de Qatar deberán presentar una prueba de COVID-19 negativa, independientemente de su estado de vacunación, según informaron los organizadores en un comunicado el jueves.

Todos los visitantes mayores de seis años deberán presentar un resultado negativo de una prueba PCR realizada en las 48 horas anteriores a su salida o de una prueba rápida de antígenos realizada en las 24 horas anteriores a su llegada, indicó el Comité Supremo para la Entrega y el Legado.

Los resultados de las pruebas rápidas de antígenos sólo se aceptarán si proceden de centros médicos oficiales y no se autoadministran. No se requerirán más pruebas en Qatar si los visitantes no desarrollan síntomas de COVID-19.

Los mayores de 18 años también deberán descargarse una aplicación telefónica de localización de contactos gestionada por el gobierno, llamada Ehteraz.

"Se requiere un estado verde de Ehteraz (que muestra que el usuario no tiene un caso confirmado de COVID-19) para entrar en cualquier espacio interior público cerrado", añadió el comunicado.

Los aficionados tendrán que llevar mascarillas en el transporte público, pero la vacunación no es obligatoria para la afluencia sin precedentes de 1,2 millones de visitantes que se espera para el torneo, que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre.

"Cualquier persona que dé positivo en la prueba de COVID-19 durante su estancia en Qatar deberá aislarse de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud Pública", señaló el comunicado.

Qatar ha registrado más de 440.000 casos confirmados de COVID-19 y 692 muertes por el virus, según datos del Ministerio de Salud Pública. (Reporte de Hritika Sharma in Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)