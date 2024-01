El ministro de Finanzas de Israel carga contra Doha por "apoyar" y "financiar" el terrorismo

Hamás destaca el papel fundamental que Qatar desempeña para llegar al final del conflicto

MADRID, 25 Ene. 2024 (Europa Press) -

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, ha mostrado su consternación por los "irresponsables" y "destructivos" supuestos comentarios del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en los que criticaría duramente la mediación de Qatar en unos audios filtrados por el canal de televisión israelí Canal 12.

"Estamos consternados por las supuestas declaraciones atribuidas al primer ministro israelí en diversos medios de comunicación sobre el papel mediador de Qatar. Estos comentarios, si se confirman, son irresponsables y destructivos para los esfuerzos por salvar vidas inocentes, pero no son sorprendentes", ha publicado Al Ansari en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

En ese sentido, ha destacado la mediación "exitosa" del país, que consiguió la liberación de cientos de rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que sigue hablando tanto con la milicia palestina como con las autoridades israelíes para conseguir la entrada de más ayuda humanitaria y más liberaciones.

"Si los comentarios denunciados resultan ser ciertos, el primer ministro israelí sólo estaría obstruyendo y socavando el proceso de mediación, por razones que parecen servir a su carrera política en lugar de dar prioridad a salvar vidas inocentes, incluidos los rehenes israelíes", ha agregado el portavoz.

Además, ha criticado los presuntos comentarios sobre las relaciones entre Qatar y Estados Unidos, pues Netanyahu habría pedido a Washington más presión sobre Doha en lugar de renovar los acuerdos de bases militares.

Comentarios filtrados

"Creo que hay que hablar al corazón de la comunidad internacional para presionar a quienes pueden presionar, (...) el principal factor es Qatar. Ahora bien, cuando hablo de Qatar, no me oyes dar las gracias a Qatar. ¿Se han dado cuenta? No le doy las gracias a Qatar. ¿Por qué? Porque para mí, Qatar no es diferente en esencia de Naciones Unidas, no es diferente en esencia de la Cruz Roja", habría declarado Netanyahu, según los audios filtrados.

Además, el primer ministro israelí habría hablado sobre la influencia de Qatar sobre Hamás debido a que "les financian", por lo que opina que presionar a los qataríes es una forma de presionar a la milicia palestina.

Por otro lado, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha criticado el comunicado del portavoz qatarí y ha acusado al país de ser responsables de los 1.200 muertos causados por Hamás, y ha asegurado que Qatar no estará involucrado en las negociaciones posteriores a la guerra.

"Qatar es un país que apoya el terrorismo y lo financia. Son los patrones de Hamás y son en gran parte responsable de la masacre cometida por Hamás de ciudadanos israelíes. La actitud de Occidente hacia ellos es hipócrita y se basa en intereses económicos inadecuados. Occidente puede y debe ejercer influencias mucho más fuertes sobre ellos y lograr la liberación inmediata de los secuestrados", ha reaccionado Smotrich en su cuenta de X.

En respuesta a Smotrich, Hamás ha destacado el papel fundamental que Qatar está desempeñando en este conflicto para intentar ponerle fin y ha valorado las palabras del ministro de Finanzas como una muestra más de los intentos de las autoridades israelíes por obstaculizar cualquier negociación.

Así, Taher al Nunu, un destacado miembro del brazo político de Hamás, ha agradecido al "Estado hermano de Qatar" el "papel político activo" que está desempeñando "para detener la agresión" del pueblo palestino y lograr un acuerdo para el intercambio de prisioneros, según un comunicado del grupo islamista recogido por el diario 'Filastin', vinculado al grupo.