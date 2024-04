Qatar denuncia "sabotajes de ambas partes" durante las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás

El portavoz de Exteriores declara su hastío con las conversaciones y no descarta "reevaluar" su posición mediadora si no hay más avances

MADRID, 28 Abr. 2024 (Europa Press) -

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, ha denunciado que tanto Hamás como Israel están saboteando las conversaciones mediadas por el estado árabe y Egipto para lograr un alto el fuego en Gaza y el retorno de los rehenes israelíes a sus hogares.

El portavoz, en entrevista con el diario israelí 'Haaretz', ha lamentado la falta de implicación exhibida tanto por el Gobierno israelí como por el movimiento palestino.

"Esperábamos ver algo de compromiso, algo de seriedad por ambas partes, pero ahora mismo no estamos viendo ninguna de las dos cosas", ha lamentado. "Cada vez que estamos a punto de cerrar algún acuerdo, ambas partes nos sabotean", ha añadido.

Ahora mismo Hamás tiene sobre la mesa una nueva propuesta de Israel que responsables israelíes describen como una "última oportunidad" para el movimiento palestino antes de que las Fuerzas de Defensa de Israel lancen una gran operación sobre la ciudad gazatí de Rafá, hogar de cientos de miles de palestinos desplazados a la fuerza de sus hogares.

Hamás ya ha avisado que no aceptará ninguna conversación sin obtener garantías de la completa salida de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y de un alto el fuego inmediato antes de empezar a hablar sobre nuevas liberaciones de rehenes.

El portavoz de Qatar mantuvo no obstante su confianza en alcanzar algún progreso en los próximos días porque, "si en algún momento Qatar percibiera que estas conversaciones no van a ninguna parte", el país tendrá que "reevaluar su posición como mediador" para no convertirse "en otro factor que prolongue el conflicto".

"Nosotros queremos salvar vidas, pero nos estamos convirtiendo en el saco de las tortas para aquellos que quieren preservar su futuro político", ha añadido sin dar nombres.